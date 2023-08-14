Рязанский ТРЦ «М5Молл» сменит название, обновит фасад и откроет новый фудкорт

Фото: М5Молл

В Рязани объявили о реконцепции торгово-развлекательного центра «М5 Молл». Главным приоритетом застройщика – девелоперской компании «Мармакс», которая приобрела торговый актив у чешской PPF Group в конце 2022 года — формирование комфортной среды для отдыха, шоппинга и развлечений.

«Свой первый торговый комплекс «Мармакс» сделает современным, экологичным и удобным для покупателей», - заверили в пресс-службе компании.

Начались работы по реконцепции 11 августа. На обновленном пространстве площадью в 1500 кв. метров откроются новые операторы общественного питания в современных концепциях. Работы по перестройке этого пространства разделили на несколько частей, чтобы не нарушить привычный ритм работы и не доставлять неудобства посетителям.

Фото: М5Молл

«Задача команды «Мармакс», которая привлекла для разработки проекта международное архитектурное бюро Blank Architects, – создать точку притяжения для взрослых и юных посетителей комплекса с помощью дизайнерской мебели, концептуального света, элементов растительного декора и арт-объектов. Здесь будет установлена обновленная сценическая площадка для проведения развлекательных мероприятий, а также откроется уютная лаундж-зона – идеальное место для дружеских встреч и романтических свиданий. Помимо этого, проектом предусмотрено пространство для детей и места для деловых встреч», - прокомментировала Татьяна Лялина, коммерческий директор торгово-развлекательного центра.

Уже к лету 2024 года на прилегающей к фудкорту территории появится летняя веранда, которой смогут пользоваться все посетители торгового комплекса.

Фудкорт – это первый этап качественных изменений ТРЦ. Все масштабные работы по реконцепции молла будут реализованы до конца 2024 года. В дорожную карту входят согласованные к реализации проекты изменений: торговых галерей, площадей общего пользования, санузлов. Сейчас команда проекта работает над вариантом изменения прилегающей территории, который также включает значительное преобразование: здесь запланирован рекреационный кластер в составе островов ландшафтного дизайна, прогулочных дорожек и спортивных площадок.

Фасад – лицо торгового центра, поэтому изменения коснутся и его, уже сейчас команда архитектурного бюро работает над новым дизайном. На данном этапе на фасаде ТРЦ установлен самый большой в регионе диджитал-экран, который задает положительное настроение и улучшает эмоциональное восприятие пространств. Помимо этого, на здании центра есть акустическая система, позволяющая посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости центра.

Открытие нового фудкорта запланировано на декабрь 2023 года. Вместе с этим команда торгового центра представит новое название торгово-развлекательного центра.