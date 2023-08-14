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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:19

Автомобиль разметало по дороге. Трагическое ДТП случилось на рязанском участке трассы «Каспий»

Пассажирка Chevrolet погибла в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области
Источник:kp.ru
Смертельное ДТП случилось 13 августа на 260 километре трассе «Каспий».

Смертельное ДТП случилось 13 августа на 260 километре трассе «Каспий».

13 августа на 260 километре трассе «Каспий» (Рязанская область, Скопинский район) случилось трагеческое ДТП. Примерно в 04:05 Chevrolet Cruze столкнулся там с двумя автомобилями - «Ладой Ларгус» и грузовиком Volvo.

Chevrolet управлял 38-летний житель города Люберцы. В результате ДТП он и его 14-летняя пассажирка были госпитализированы, а 39-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.

Также медицинская помощь понадобилась 45-летней жительнице Тамбовской области - водителю «Лады», сообщает УМВД по Рязанской области. Ведомство публикует фотографии с места ДТП.

Погибла пассажирка «Лады», водитель и другая пассажирка госпитализированы.

Погибла пассажирка «Лады», водитель и другая пассажирка госпитализированы.

Грузовиком Volvo управлял 54-летний житель Тамбовской области.

Грузовиком Volvo управлял 54-летний житель Тамбовской области.

Медицинская помощь понадобилась 45-летней жительнице Тамбовской области - водителю «Лады».

Медицинская помощь понадобилась 45-летней жительнице Тамбовской области - водителю «Лады».