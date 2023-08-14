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НовостиЭкономика14 августа 2023 8:37

Еще 116 млн рублей выделили на реконструкцию театра на Соборной в Рязани

До этого контракт с подрядчиком заключили на сумму более полумиллиарда рублей
Источник:kp.ru
Завершиться работы по реконструкции здания Театра на Соборной в Рязани должны в октябре 2024-го. Фото: Министерство культуры Рязанской области.

Завершиться работы по реконструкции здания Театра на Соборной в Рязани должны в октябре 2024-го. Фото: Министерство культуры Рязанской области.

На реконструкцию с элементами реставрации здания Театра на Соборной в Рязани (Рязанский ТЮЗ) выделили 116,4 млн рублей. Это дополнительные средства к тем, на которые уже проведена закупка в 2022 году. Распоряжение областного правительства издано 11 августа.

Как указано в документе, объем бюджетных ассигнований увеличен за счет бюджетного кредита.

Реставрируемое здание – это объект культурного наследия регионального значения. В специализированном реестре значится как «Здание театра, 1862–1870 гг». Изначально контракт со строительно-монтажной компанией «Артель» заключен ТЮЗом на 518,9 млн рублей. Завершиться работы должны в октябре 2024-го.

Ранее во время реконструкции Театра на Соборной обнаружили древние артефакты. Среди них обломок нательного креста, фрагмент холодного оружия и детская игрушка-свистулька (читать подробнее).