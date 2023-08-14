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НовостиПолитика14 августа 2023 7:16

Участники СВО могут пожаловаться в прокуратуру на неполучение соцподдержки

Для мобилизованных, контрактников – участников СВО и членов их семей в прокуратуре Рязанской области открыли горячую линию
Источник:kp.ru
В прокуратуре Рязанской области открылась горячая линия для участников специальной военной операции и членов их семей.

В прокуратуре Рязанской области открылась горячая линия для участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Кадровые военные, мобилизованные бойцы, а также добровольцы-контрактники и члены их семей могут обратиться в прокуратуру по следующим вопросам:

- призыв на военную службу;

- предоставление отсрочки от прохождения военной службы;

- получением мер социальной поддержки.

Телефон горячей линии: 8 (910) 631-08-17.