Участники СВО могут пожаловаться в прокуратуру на неполучение соцподдержки

В прокуратуре Рязанской области открылась горячая линия для участников специальной военной операции и членов их семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Кадровые военные, мобилизованные бойцы, а также добровольцы-контрактники и члены их семей могут обратиться в прокуратуру по следующим вопросам:

- призыв на военную службу;

- предоставление отсрочки от прохождения военной службы;

- получением мер социальной поддержки.

Телефон горячей линии: 8 (910) 631-08-17.