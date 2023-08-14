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НовостиПроисшествия14 августа 2023 6:33

«Стал лапать, тянуть в кусты…» На рязанку в парке напал неизвестный мужчина

Рязанка заявила, что вечером в ЦКПиО до нее домогался «маньяк»
Источник:kp.ru
Жительница Рязани сообщила о нападении «маньяка» в ЦПКиО.

Жительница Рязани сообщила о нападении «маньяка» в ЦПКиО.

Рязанка пожаловалась в социальных сетях на домогающегося до нее мужчину, назвав его «маньяком». По ее словам, в субботу, 12 августа в 22:10, у выхода из ЦКПиО на нее напал неизвестный.

«Он сначала обнял меня за плечи сзади и сказал, что хочет проводить домой, потом пытался поцеловать... начал тянуть в кусты, лапать за грудь. Я закричала, из здания вышли люди, и он убежал», - написала девушка.

Пострадавшая заверила, что написала заявление в полицию.

Свой пост девушка озаглавила «Внимание! В ЦКПиО в Рязани маньяк».