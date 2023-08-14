Открыть движение по Первомайскому проспекту в Рязани планируют 15 августа

Уложить верхний слой покрытия и открыть движение планируется с 14 на 15 августа. Фото: администрация Рязани.

Движение транспорта по перекрытому участку Первомайского проспекта в Рязани, где проводился капремонт теплосетей, планируется восстановить 15 августа. Между улицами Каширина и Пожалостина осталось уложить верхний слой асфальта и нанести разметку. Об этом после выезда на объект и.о. главы администрации Виталия Артёмова сообщила пресс-служба органа власти.

«Нужно в течение суток уложить верхний слой покрытия и открыть движение с 14 на 15 августа. Разумеется, если позволят погодные условия», - цитирует Артёмова мэрия.

Разметку нанесут через 10 дней после завершения дорожных работ - такова технология, поясняют чиновники.

Остановку «Дом художника» в сторону площади Ленина вернут на прежнее место - к военному госпиталю, демонтировав павильон у Дома общественных организаций. Временные знаки уберут.

Также горадминистрация напомнила о сроках завершения работ на других участках капремонта теплосетей:

- ул. Чкалова (у дома №4) - до конца суток 18 августа;

- ул. Новоселов (у дома №28) - до конца суток 20 августа:

- ул. Советской Армии (у дома 14/9) - до 4:00 15 августа.