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НовостиСпорт13 августа 2023 20:37

Победу в Кубке России по воздухоплавательному спорту одержал рязанцев Владимир Ермаков

Соревнования прошли в рамках фестиваля «Небо России»
Источник:kp.ru
Владимир Ермаков. Слева от него Артем Денисенко, справа - Дмитрий Жохов.

Владимир Ермаков. Слева от него Артем Денисенко, справа - Дмитрий Жохов.

12 августа подвели итоги XVII Кубка России по воздухоплавательному спорту, который был разыгран в Рязани в рамках фестиваля «Небо России».

За пять спортивных полетов аэронавты выполнили 19 заданий. Главный трофей соревнований достался рязанцы Владимиру Ермакову - внуку легендарного воздухоплавателя Льва Маврина.

Перед последним спортивным полетом Владимир Ермаков занимал второе место, уступая Артему Денисенко из Нижнего Новгорода более 400 зачетных баллов. Но последний полет рязанский пилот провел просто изумительно, выполнив задания лучше своих конкурентов, и заслуженно взял главный трофей.

Второе место завоевал Дмитрий Жохов (Тула), третье - Артем Денисенко.