Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто13 августа 2023 18:29

Работой светофора у «Глобуса» в Рязани недовольны водители

На перекрестке с улицей Советской Армии водителям приходится долго ждать нужного сигнала
Источник:kp.ru
Рязанцы пожаловались на работу светофора около «Глобуса».

Рязанцы пожаловались на работу светофора около «Глобуса».

Рязанские автомобилисты жалуются в социальных сетях на работу светофора у гипермаркета «Глобус».

«13 августа, 20:50, от «Глобуса» до светофора на перекрестке улицы Советской Армии едем уже 15 минут - и все никак, слов нет, одни эмоции», - написал рязанец Сергей Ашарин в ПУВР - Если не умеете управлять современными светофорами, то верните старые советские, толку больше будет».

Как отметили другие подписчики, сигнал светофора налево и прямо горит теперь пять секунд, а красный - три минуты, и такого раньше якобы не было.

Отметим, что еще 11 августа в районе дома №14/9 по улице Советской Армии закрыли движение транспорта (подробнее).