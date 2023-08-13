Работой светофора у «Глобуса» в Рязани недовольны водители

Рязанцы пожаловались на работу светофора около «Глобуса».

Рязанские автомобилисты жалуются в социальных сетях на работу светофора у гипермаркета «Глобус».

«13 августа, 20:50, от «Глобуса» до светофора на перекрестке улицы Советской Армии едем уже 15 минут - и все никак, слов нет, одни эмоции», - написал рязанец Сергей Ашарин в ПУВР - Если не умеете управлять современными светофорами, то верните старые советские, толку больше будет».

Как отметили другие подписчики, сигнал светофора налево и прямо горит теперь пять секунд, а красный - три минуты, и такого раньше якобы не было.

Отметим, что еще 11 августа в районе дома №14/9 по улице Советской Армии закрыли движение транспорта (подробнее).