Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 16:20

Рязанцев 14 августа ожидают дожди и температура до 26 градусов

В Рязани в понедельник будет облачная погода
Источник:kp.ru
Рязанцев 14 августа ожидают дожди и температура до 26 градусов.

Рязанцев 14 августа ожидают дожди и температура до 26 градусов.

В понедельник, 14 августа, в Рязани и области ожидается облачная погода с кратковременным дождем, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +12… +17 градусов, днем +21… +26 градусов.

По данным центра «Фобос», 14 августа в Рязани будет ясная погода с температурой до +26 градусов и атмосферным давлением в пределах нормы.