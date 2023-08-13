«Пример милосердия и мудрости…» Не стало уважаемого педагога Нины Чиженковой

Умерла общественный деятель из Касимова Нина Чиженкова. Фото: Мещерские вести.

11 августа в Касимове Рязанской области не стало Чиженковой Нины Андриановны – педагога и общественного деятеля. Печальную весть принесла районная газета «Мещерские вести».

Нина Чиженкова родилась 6 июля 1941 года в семье педагогов, и сама потом стала учителем, начав трудовой путь в родной Гиблицкой школе.

Молодого педагога с активной гражданской позицией быстро заметили, и назначили секретарем в Касимовском комитете комсомола. В 1970 году Нину Чиженкову напраивли в Москву делегатом XVI съезда комсомола.

Более двадцати лет Нина Андриановна возглавляла Касимовскую профсоюзную организацию работников культуры, была одним из инициаторов первого литературного праздника поэта Евгения Маркина в деревне Клетино.

«Добрая, отзывчивая, она всегда поддерживала работников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Нина Андриановна останется для нас примером милосердия и мудрости», - говорится в некрологе.

7 августа не стало Ивана Васильевича Зернова, учителя труда, более 40 лет проработавшего в школе №55 города Рязани. Как вспоминают его бывшие ученики, Иван Зернов часто говорил, что люди должны не конкурировать между собой, а сотрудничать, тогда и жизнь изменится к лучшему (читать подробнее).