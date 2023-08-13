Автобус №12 могут вернуть в Соколовку на окраине Рязани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Соколовка на окраине Рязани просят городские власти вернуть автобус №12. С этим предложением они обратились на личном приеме у и.о. главы администрации Виталию Артемову.

В настоящее время, по словам чиновников управления транспорта, поселки Мирный и Соколовку обслуживают 20 автобусов среднего класса маршрута №49, но рязанца жалуются, что в час пик из-за пробок интервалы движения не соблюдаются.

Виталий Артемов указал подчиненным в течение месяца подготовить предложения по улучшению транспортного обслуживания Соколовки.

С 1 сентября в Рязани запустят новый автобусный маршрут №27. Следовать автобус будет от поселка Недостоево до ДПР-5 через Ворошиловку (читать подробнее).