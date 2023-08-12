Жители Рязани вновь обратили внимание на опасные ступени подземного перехода

Лестница подземного перехода у ТД «Барс» на Московском шоссе. Фото: Типичная Рязань.

В субботу, 12 июля, жители Рязани обратили внимание на опасные ступени подземного перехода у ТД «Барс» на Московском шоссе. Пост опубликован в сообществе Типичная Рязань.

На кадрах, которые представила жительница города видно, что ступени разбиты по всей длине лестницы.

«Дожидаются пока кто-нибудь себе шею там свернет или что лестница сама восстановится?» - задает вопрос автор поста.

Похожая публикация появилась 10 августа 2023 года от другого жителя города в группе Рязань | Народный Контроль. Администрация города прокомментировала пост.

«Приносим свои извинения за перенос сроков. Ремонт подземного перехода на ООТ «Барс» планируем провести в 2024 году силами Дирекции благоустройства», - говорится в ответе.

В декабре 2022 года администрация Рязани сообщала о том, что ремонт данного подземного перехода запланирован на 2023 год.