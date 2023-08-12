На благоустройство Кремлевского парка в Рязани выделено 250 млн рублей

В Рязани на благоустройство Кремлевского парка выделено 250 млн рублей. Информация о проведении тендера появилась на портале государственных закупок.

Аукцион администрация Рязани объявила 11 июля. Согласно проекту, в парке планируется провести озеленение, отреставрировать входную арку и забор, заменить уличное освещение.

В Рязанском Кремле появятся качели и две детские площадки. В ходе благоустройства в сквере установят 30 скамеек и столько же мусорных урн.

Учитывая, что территория парка является историческим местом, в выделенную сумму заложены средства на проведение археологических раскопок и исследований.

Благоустройство должно завершиться до 30 ноября 2023 года.