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НовостиОбщество12 августа 2023 14:05

На благоустройство Кремлевского парка в Рязани выделено 250 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года
Источник:kp.ru

В Рязани на благоустройство Кремлевского парка выделено 250 млн рублей. Информация о проведении тендера появилась на портале государственных закупок.

Аукцион администрация Рязани объявила 11 июля. Согласно проекту, в парке планируется провести озеленение, отреставрировать входную арку и забор, заменить уличное освещение.

В Рязанском Кремле появятся качели и две детские площадки. В ходе благоустройства в сквере установят 30 скамеек и столько же мусорных урн.

Учитывая, что территория парка является историческим местом, в выделенную сумму заложены средства на проведение археологических раскопок и исследований.

Благоустройство должно завершиться до 30 ноября 2023 года.