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НовостиОбщество12 августа 2023 11:15

Рязанцы возмущены припаркованными машинами на газоне возле ЦНТИ

Машины принадлежат торговцам ярмарки
Источник:kp.ru
Торговцы ярмарки выходного дня паркуются на газонах возле ЦНТИ. Фото: YA62.ru.

Торговцы ярмарки выходного дня паркуются на газонах возле ЦНТИ. Фото: YA62.ru.

В субботу, 12 июля, жители пожаловались на торговцев ярмарки выходного дня на площади Новаторов, которые паркуют свои автомобили на газонах. Об этом пишет новостной портал YA62.ru.

На фотографиях, представленных местными жителями видно, что «ГАЗель» припаркована на травяном покрове возле ЦНТИ.

«Благоустроили для торговли, а они переместились вокруг все уничтожать. Жалко», - высказался очевидец нарушения.

Благоустройство ярмарки началось в июне 2023 года. Работы закончены и территория готова к открытию.