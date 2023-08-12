Во время ремонта Рязанского цирка заложили капсулу, предназначенную потомкам

Сотрудники Рязанского цирка заложили капсулу времени для будущих поколений. Фото: Рязанский государственный цирк.

В пятницу, 11 июля, сотрудники Рязанского цирка заложили капсулу времени для будущих поколений. Ее извлечение станет возможным при проведении последующих ремонтных работ.

Извлекут ее при проведении последующих ремонтных работ. Фото: Рязанский государственный цирк.

На сегодняшний день известно, что в цирке проводится ремонт манежа. Для подготовки к новому сезону снято старое покрытие и планируется укладка нового.

«Мы убеждены, что будущие поколения цирковых артистов с гордостью будут продолжать традиции циркового искусства и радовать нашего зрителя. Мы передаем свою веру в прекрасное будущее, свои надежды и стремления, как драгоценную эстафету. И верим в то, что мир цирка будет жить вечно», - рассказали в Рязанском цирке.