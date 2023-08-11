Останки, обнаруженные при реконструкции площади Свободы в Рязани, перезахоронят

Останки человеческих скелетов, которые обнаружили во время реконструкции площади Свободы в Рязани, решено перезахоронить с соблюдением всех православных канонов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время проведения земляных работ строители обнаружили фрагменты надгробий, останки людей, в том числе детские кости. Краеведы тут же забили тревогу, требуя перезахоронения найденного. К делу подключилась прокуратура Советского района Рязани, которая проверит информацию о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Останки передали на экспертизу, и после завершения исследований и заключений специалистов, находку намерены перезахоронить.

Отмечается, что согласование работ по реконструкции площади не проводилось, так как благоустройство ведется на клумбе площади Свободы.

- Учитывая то, что площадь Свободы расположена в границах исторического поселения, работы по благоустройству временно приостановлены для проведения дополнительных исследований, - отметили в мэрии.