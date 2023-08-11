В Рязани открылся мобильный туристский центр Москвы. Фото: Комитет инвестиций и туризма Рязанской области.

В пятницу, 11 августа, на площади Театральной в Рязани открылся мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ) Москвы. Об этом сообщили в группе «Комитет инвестиций и туризма Рязанской области» в соцсети «ВКонтакте».

В ярком павильоне рязанцы могут бесплатно получить информацию и о достопримечательностях Москвы и Подмосковья, а также взять туристические брошюры и карты. В центре желающим расскажут о том, что такое цифровой туристический сервис RUSSPASS и как им пользоваться. При желании посетителям ТИЦ помогут составить индивидуальный маршрут по столичным достопримечательностям или спланировать экскурсию.

Кроме того, в палатке можно зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi.

ТИЦ будет открыт с 10.00 до 20.00 до 14 августа включительно. При этом 12 августа с 12.00 и 13 августа с 12.00 состоятся викторины и розыгрыши призов.