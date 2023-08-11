До +30, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Рязанской области 12 августа

12 августа в Рязанской области будет по-прежнему довольно жарко. Температура в ночь на субботу составит +17…+22 градуса, днем она поднимется до +25…+30 градусов. В Рязани термометры покажут соответственно +19…+21 и +26…+28.

Местами по региону, в том числе и в областном центре, ожидается небольшой дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер будет восточным, юго-восточным, 5-10 м/с, но при грозе порывы до 17 м/с.

В воскресенье, 13 августа, по данным Рязанского гидрометцентра, температура уже будет на пару градусов ниже – как в темное, так и в светлое время суток. Тоже пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

Похожей погода обещает быть и в понедельник.