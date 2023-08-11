Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 13:50

Движение по участку улицы Чкалова в Рязани закроют до 18 августа

Из-за ремонт теплосетей в ночь на 12 августа раскопают дорогу у дома №4
Источник:kp.ru

Ближе к полуночи 11 августа в Рязани закроют движение транспорта по улице Чкалова у дома №4. Там проводится капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. Перекрытие продлится до конца суток 18 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменится маршрут автобуса №2. При движении от «Рязани-2» он перестанет выезжать на Первомайский проспект через улицу Чкалова, а так же, как и в обратном направлении, будет курсировать по Вокзальной.

Чиновники мэрии обратились к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании своего маршрута.