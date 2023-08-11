Cостоялось награждение лидеров строительной отрасли Рязанской области

За профессионализм и высокое качество работы сотрудники одного из ведущих Рязанских застройщиков ГК «Стройпромсервис» вновь отмечены почетными грамотами союза строителей, знаками губернатора и почетными знаками РФ, приуроченные к профессиональному празднику – Дню строителя.

По традиции награды вручил лично генеральный директор компании-застройщика Оводков Виктор Федорович, поблагодарив за каждодневный профессиональный труд и преданность профессии.

К награждению в ГК «Стройпромсервис» были представлены:

1. Чибизов Владимир Борисович, директор ООО «Новый дом» - награжден Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие».

2. Ивкин Юрий Васильевич, начальник ПТО ООО «Новый Дом» - награжден памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»

3. Другов Сергей Михайлович, прораб ООО «СЗ Глобус» - вручена почетная грамота Губернатора Рязанской области.

5. Краснова Ольга Алексеевна, экономист ООО «СЗ Окские просторы» - награждена почетным знаком «Строительная слава» Российской Федерации.

6. Шишкина Ольга Александровна, директор по маркетингу ООО «СЗ Новый квартал» - награждена почетным знаком «Строительная слава» Российской Федерации.

7. Кравченко Оксана Андреевна, менеджер ООО «Рязаньстрой» - вручена почетная грамота Российского союза строителей.

8. Почетной грамотой Рязанского союза строителей награждены:

- Родионова Екатерина Сергеевна, руководитель отдела продаж.

- Пчицкая Виолетта Андреевна, менеджер отдела продаж.

- Бузычкина Елена Сергеевна, ипотечный менеджер.

- Белякова Екатерина Владимировна, менеджер отдела продаж.

- Гусева Юлия Викторовна, генеральный директор ООО «Жилстрой».

9. Доска почета строителей Рязанской области:

-Исеева Юлия Шарифовна, бухгалтер ООО СЗ «Шереметьевский квартал»

-Сахненко Оксана Леонидовна, специалист по снабжению ООО СЗ «Шереметьевский квартал»

Отметим, строители традиционно отмечают профессиональный праздник во второе воскресенье августа.