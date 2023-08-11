Закроют проезд транспорта на улице Новоселов в Рязани вечером 11 августа

В Рязани ограничат движение транспорта по улице Новоселов.

Около полуночи 11 августа в Рязани перекроют движение транспорта на одном из участков улицы Новоселов, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина - капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей.

Ограничат движение в районе дома №28а с закрытием одной полосы в сторону улицы Зубковой и закрытием одной полосы в сторону улицы Тимакова.

Снять ограничения планируют 20 августа.

Кроме того, вечером 11 августа в Рязани закроют движение транспорта в районе дома №14/9 на улице Советской Армии. Причина традиционная - капитальный ремонт одного из участков тепловых сетей (читать подробнее).