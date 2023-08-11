Умер профессор Рязанского агротехнологического университета Василий Пащенко

Василий Пащенко.

В возрасте 64 лет ушел из жизни Василий Пащенко - профессор кафедры электротехники и физики инженерного факультета Рязанского агротехнологического университета. Печальную новость сообщили в группе вуза во «ВКонтакте».

«Светлая память о Василии Михайловиче останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, всех, с кем он рядом жил и работал. Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного», - написали коллеги Василия Пащенко.

Василий Пащенко родился в Москве. Окончил Рязанский педагогический институт по специальности «физик, математик». В 1982-1983 году служил в радиотехнических войсках, после чего стал инженером-программистом в Рязанском филиале института «Оргстанкинпром». В 1986 году пришел в Рязанский сельскохозяйственный институт ассистентом на кафедру физики. Асперантуру оканчивал в Кишиневе — по специальности «Биофизика, генетика», после чего вернулся в рязанский вуз и проработал в нём больше 35 лет.

В 1993 году Василию Пащенко присудили степень кандидата технических наук, а в 1999 — степень доктора биологических наук.

Прощание с Василием Пащенко пройдет 12 августа в 13:15 на кладбище «Богородицкое-2». РГАТУ опубликовал контакт для желающих оказать посильную помощь его семье.