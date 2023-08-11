В Рязани заметили дефицит вакцин от кори и ветрянки Фото: Олег ЗОЛОТО

В частных клиниках Рязани наблюдается дефицит вакцин, которые внесены в Национальный календарь прививок. Об этом пишет портал «Медиа Рязань».

По данным рязанского СМИ, в таких крупных частных клиниках, как «Семейная», «СМ-клиника», «Киндер Клиник», НИИ гематологии отсутствуют вакцины от кори и ветряной оспы. Также в регионе отмечается дефицит прививок от коклюша и полиомиелита. Так, частные клиники предлагают только комплексную вакцину «Пентаксим» или «Инфанрикс Гекса». Вакцина от менингококковой инфекции оказалась только в одной из пяти опрошенных журналистами клиник. Медики объяснили дефицит вакцин тем, что большинство из них импортные, и в связи с санкциями возникли перебои с поставками.