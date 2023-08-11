Силовики в Рязани заставили задержанных мигрантов идти гусиным шагом

Задержанных мигрантов в Рязани провели гусиным шагом.

Правоохранительные органы провели в Рязани очередные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

11 августа в tg-канале «Усы Куракиной» появилось видео, где показано, как семь задержанных мигрантов передвигаются гусиным шагом, держа руки за головой. Рядом с ними находятся представители власти – сотрудники силовых ведомств.

По всей видимости, задержанные иностранцы-нарушители представляли реальную угрозу рязанским правоохранительным органам.

С 19 по 25 июня из Рязанской области за пределы страны выдворили 23 иностранца, из них 19 – уехали самостоятельно, но под контролем правоохранительных органов (читать подробнее).