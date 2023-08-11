Закроют проезд транспорта на Советской Армии в Рязани 11 августа на четыре дня

Улицу Советской Армии в Рязани закрыли до 15 августа.

11 августа в 23:00 в Рязани закроют движение транспорта в районе дома №14/9 на улице Советской Армии. По информации администрации города, причина – капитальный ремонт одного из участков тепловых сетей. Закрыто движение будет до 15 августа 04:00.

В связи с этим на несколько дней в Рязани изменится движение общественного и коммерческого транспорта:

- троллейбусы №№3, 13 – приостанавливают движение;

- автобусы №№6, 8 при движении из Дашково-Песочни между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Завод Теплоприбор» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

- автобусы маршрутов №№16, 17 при движении из Дашково-Песочни между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Театральная площадь» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- маршрутки №№32, 33, 47, 53, 65, 66, 77, 99 при движении из Дашково-Песочни между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам;

- маршрутки №46 при движении от Дворца спорта «Олимпийский» между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении из города на участке пути между остановками «Кальное» и «Магазин Рязаньвест» будут следовать по улицам Касимовское шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Советской Армии, далее по своему маршруту.