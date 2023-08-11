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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:32

Утром 11 августа в Скопине произошел пожар

На место пожара в Скопине для тушения выехали два спецавтомобиля
Источник:kp.ru
Утром 11 августа в Скопине произошел пожар.

Утром 11 августа в Скопине произошел пожар.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рано утром 11 августа в Скопине Рязанской области произошел пожар. Сообщение диспетчерам о возгорании поступило в 04:05, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пожар выехали два спецавтомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Подробностей о происшествии в ведомстве не сообщили.

Позже в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о неких взрывах (возможно, хлопках) в Скопине.

Подробности уточняются.