«Люди должны сотрудничать, а не конкурировать». Не стало учителя труда рязанской школы №55 Ивана Зернова

В городе Рязани 7 августа скончался бывший учитель Иван Зернов.

7 августа не стало Ивана Васильевича Зернова, учителя труда, более 40 лет проработавшего в школе №55 города Рязани.

«Он умел не только заинтересовать ребят своими уроками и новыми знаниями, но и всегда откликался на просьбы и проблемы людей, помогая им как полезным советом, так и реальным делом», - говорится в некрологе от выпускников разных лет школы №55.

Как вспоминают его бывшие ученики, Иван Зернов часто говорил, что люди должны не конкурировать между собой, а сотрудничать, тогда и жизнь изменится к лучшему.

До последних дней Иван Васильевич активно занимался спортом, управлял мотоциклом, путешествовал и не забывал о любимом занятии – резьбе по дереву.

Иван Васильевич вел исключительно здоровый образ жизни и всегда призывал своих учеников следовать этому примеру: отказаться от вредных привычек и заняться укреплением своего здоровья.