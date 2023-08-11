Почти 4 тыс. светильников и 320 тыс. метров провода заменят в Рязани осенью

Закупку на капитальный ремонт систем наружного освещения в Рязани объявила Дирекция благоустройства города. Торги начнутся с суммы немногим более 212 млн рублей.

Планируется провести второй этап замены светильников. Большая их часть (3143 штуки) - мощностью не менее 30, но не более 40 Вт. В списке на установку освещения 273 участка, в том числе целый ряд в поселках Борки, Солотча, Соколовка, Дягилево, Карцево, Никуличи. В целом же на втором этапе работы пройдут на улицах во всех четырех района города.

Также 320 тыс. м старого провода в Рязани предстоит заменить на новый самонесущий изолированный провод. Список улиц, где это будет сделано, содержится в описании объекта закупки.

Срок выполнения работ обозначен до 30 ноября 2023 года.

После первого этапа замены освещения в Рязани многие из новых светильников вскоре переставали работать, на что после обращений горожан обратил внимание губернатор Павел Малков.

«Те светильники, которые перегорают и выходят из строя, меняет подрядчик в рамках гарантийных обязательств, - объяснял замглавы горадминистрации Михаил Ромодин, как будто такой быстрый отказ оборудования - это норма. «Кроме того, имеются случаи коротких замыканий, но тут речь идет о кабеле», продолжал чиновник (читать подробнее).