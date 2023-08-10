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НовостиОбщество10 августа 2023 16:05

Умер заслуженный художник РФ из Рязани Виктор Агеев

Монументалиста, члена Союза художников России не стало на 85-м году жизни
Источник:kp.ru
Отпевание Виктора Агеева пройдет в церкви на Скорбященском кладбище Рязани в субботу, 12 августа.

Отпевание Виктора Агеева пройдет в церкви на Скорбященском кладбище Рязани в субботу, 12 августа.

На 85-м году жизни не стало заслуженного художника РФ, монументалиста Виктора Агеева. Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина рассказала, что он был постоянным участником выставок, в том числе всероссийского уровня.

«Произведения мастера хранятся в фондах многих региональных музеев и за рубежом, в частных коллекциях», - написала Марина Кауркина.

Виктор Агеев окончил Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера и Московское высшее художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова (отделение монументальной живописи). В 1965-1973 годах Виктор Викторович преподавал в родном РХУ.

Отпевание Виктора Агеева пройдет в церкви на Скорбященском кладбище Рязани в субботу, 12 августа. Начало - в 10:30.