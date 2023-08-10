Владимира Арцыбашева оставили под домашним арестом

Владимиру Арцыбашеву продлили срок содержания под домашним арестом.

7 августа Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и оставил бывшего советника вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимира Арцыбашева под домашним арестом.

Высокопоставленного в прошлом чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве. Вместе с бывшим начальником управления благоустройства администрации Рязани Юрием Фурфураком он проходит по уголовному делу о закупке техники для уборки Рязани по завышенным ценам.