Трижды провалилась закупка на строительство спортплощадки у школы №58 в Рязани

У школы №58 в Рязани планируют оборудовать зону для занятий спортом за 32 млн рублей.

Управление капительного строительства администрации Рязани не может найти подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Интернациональной. Это спортивная зона за 32 млн рублей, которая должна появится у школы №58.

Проектом предусмотрены: беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием, крытая трибуна на 100 мест, две площадки для воркаута, асфальтовые проезды и тротуары.

Безуспешно прошли уже три закупочных процедуры. Первый электронный аукцион объявлен 16 июня, но на него не подали ни одной заявки. Тем же закончилась и вторая попытка. 9 августа сформирован третий протокол определения поставщика.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», - такова причина признания торгов несостоявшимися.