«Отрежу голову – и на подоконник родителям». Под Рязанью угрожали убить сотрудницу пункта выдачи заказов

Сотрудницу пункта выдачи интернет-заказов в Новомичуринске грозили убить канцелярским ножом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция задержала мужчину, угрожавшего убийством сотруднице пункта выдачи интернет-заказов. По информации «Прессы», днем 8 августа пьяный местный житель зашел в помещение пункта без спроса взял со стола бутылку с водой и начал пить.

Девушка-оператор сделала мужчине замечание, а он схватил канцелярский нож и пригрозил, что отрежет ей голову и положит на подоконник ее родителям.

Мужчину удалось спровадить, он ушел, продолжая ругаться.

Вскоре полиция его задержала и возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».