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НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:31

«Отрежу голову – и на подоконник родителям». Под Рязанью угрожали убить сотрудницу пункта выдачи заказов

Сотруднице пункта выдачи заказов в Новомичуринске угрожали отрезать голову
Источник:kp.ru
Сотрудницу пункта выдачи интернет-заказов в Новомичуринске грозили убить канцелярским ножом.

Сотрудницу пункта выдачи интернет-заказов в Новомичуринске грозили убить канцелярским ножом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция задержала мужчину, угрожавшего убийством сотруднице пункта выдачи интернет-заказов. По информации «Прессы», днем 8 августа пьяный местный житель зашел в помещение пункта без спроса взял со стола бутылку с водой и начал пить.

Девушка-оператор сделала мужчине замечание, а он схватил канцелярский нож и пригрозил, что отрежет ей голову и положит на подоконник ее родителям.

Мужчину удалось спровадить, он ушел, продолжая ругаться.

Вскоре полиция его задержала и возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».