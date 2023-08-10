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НовостиОбщество10 августа 2023 7:04

Опасную говядину обнаружили на предприятии под Рязанью

Мясо от неизвестного производителя поставили в Рыбновский район
Источник:kp.ru
Опасную говядину от фантомного производителя обнаружили на предприятии под Рязанью.

Опасную говядину от фантомного производителя обнаружили на предприятии под Рязанью.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области обнаружили 600 кг замороженной говядины, изготовленной на несуществующем предприятии, сообщает управление Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства установили, что в адрес индивидуального предпринимателя из Рыбновского района поступила мясная продукция от ООО ТД «Казачьи Традиции» из города Подольска Московской области. Но как отметили в ведомстве, предприятие является фантомным.

Чтобы не допустить продажи и переработки потенциально опасного мяса, всю говядину изъяли и уничтожили.

Тремя днями ранее в тепличном хозяйстве в Рыбновском районе обнаружили опасные томаты, которые местные овощеводы нашпиговали пирадабеном – пестицидом для уничтожения насекомых (читать подробнее).