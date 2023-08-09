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НовостиОбщество9 августа 2023 16:57

В микрорайоне Канищево перед приездом губернатора улицу «вымыли шампунем»

Городские службы Рязани затеяли генуборку в микрорайоне Канищево, куда анонсировал выезд Павел Малков
Источник:kp.ru
Улицу Станкозаводскую перед приездом губерратора вымыли. Горожанин утверждает, что даже "с шампунем".

Улицу Станкозаводскую перед приездом губерратора вымыли. Горожанин утверждает, что даже "с шампунем".

9 август городские службы Рязани затеяли в микрорайоне Канищево генеральную уборку. Именно сюда губернатор Павел Малков анонсировал поездку на последнем заседании областного правительства.

По словам подписчика группы «Подслушано у водителей в Рязани», улицу Станкозаводскую вымыли якобы «с шампунем» и провели на ней ямочный ремонт, а в парке (каком - не уточняется) срезали разбитые лавочки и поставили новые. Также горожанин заметил, что коммунальщики подстригли газоны и начали приводить в порядок одну из местных подворотен.

Ямочный ремонт 9 августа в микрорайоне Канищево.

Ямочный ремонт 9 августа в микрорайоне Канищево.

«Вместо того, чтобы увидеть реальную картину и разработать методы решения проблем, у нас принято создавать "красивую картинку" перед приездами руководителей и пускать пыль в глаза», - резюмировал автор публикации.

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Такой активности от благоустроителей местные жители еще не видели.

Коммунальщики красят стены прохода одного из домов.

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