В микрорайоне Канищево перед приездом губернатора улицу «вымыли шампунем»

Улицу Станкозаводскую перед приездом губерратора вымыли. Горожанин утверждает, что даже "с шампунем".

9 август городские службы Рязани затеяли в микрорайоне Канищево генеральную уборку. Именно сюда губернатор Павел Малков анонсировал поездку на последнем заседании областного правительства.

По словам подписчика группы «Подслушано у водителей в Рязани», улицу Станкозаводскую вымыли якобы «с шампунем» и провели на ней ямочный ремонт, а в парке (каком - не уточняется) срезали разбитые лавочки и поставили новые. Также горожанин заметил, что коммунальщики подстригли газоны и начали приводить в порядок одну из местных подворотен.

Ямочный ремонт 9 августа в микрорайоне Канищево.

«Вместо того, чтобы увидеть реальную картину и разработать методы решения проблем, у нас принято создавать "красивую картинку" перед приездами руководителей и пускать пыль в глаза», - резюмировал автор публикации.

Газоны накануне визита главы региона подстригли. Совпадение?

Такой активности от благоустроителей местные жители еще не видели.