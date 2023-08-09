Рязанские адвокаты поддержали установку памятника известному судебному защитнику Плевако. Его установят в Челябинске. Фото: Андрей СПИРИН.

Федор Никифорович Плевако - знаменитый русский адвокат времен царской России, стоявший у истоков отечественной школы судебных выступлений. Легенды о заседаниях с участием Плевако живут до сих пор. Многие знают историю про бабушку и чайник, а также про священника, отпускавшего грехи больше двадцати лет.

Несколько лет назад Федеральная палата адвокатов поставила цель: установить памятник в честь этого человека - символа адвокатской деятельности. Инициатива проекта принадлежала президенту челябинского отделения Ивану Казакову, которого поддержали рязанские коллеги и центральный аппарат палаты.

В ноябре 2019 года в сквере имени Федора Плевако в Челябинске был заложен первый камень в основание памятника, а на лето 2024 года запланировано долгожданное открытие мемориала, приуроченное к 160-летию российской адвокатуры.

28 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина провела расширенное совещание, в котором участвовал президент рязанского отделения Сергей Кочетков. На заседании обсуждались вопросы финансирования и организации установки памятника. Именно недостаток денежных средств стал причиной задержки с открытием монумента. Общим решением стало доделать мемориал своими силами и средствами. Адвокатская палата Рязанской области стала одним из первых отделений, подтвердивших свою готовность софинансировать проект.