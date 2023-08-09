За стаю собак в ЖК «Метропарк» руководству мэрии Рязани внесли представление

Стая собак у ЖК «Метропарк» в Рязани растет с каждым месяцем.

Рязанская прокуратура проверила информацию о стае собак на улице Полина (ЖК «Метропарк»). Как указано в ответе зампрокурора Московского района Рязани Алексея Ошкина одной из жительниц города, специалисты МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» отловили на улице Полина восемь собак.

«Однако, факт отлова безнадзорных животных на территории ЖК «Метропарк» зафиксирован только 30 июня и 28 июля 2023 года», - говорится в сообщении.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла и.о. главы администрации Рязани представление.

В начале июля 2023 года появилась информация, что у ЖК «Метропарк» с каждым месяцем увеличивается стая бродячих собак. По словам местных жителей, постоянно гуляет стая животных в количестве 20 штук.

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