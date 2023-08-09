Светлана Волощук возглавила Рязанскую энергетическую сбытовую компанию

Назначен новый исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук. Фото: rgmek.

Исполнительным директором Рязанской энергетической сбытовой компании (ПАО «РЭСК») стала Светлана Волощук. Кандидатуру Волощук 1 августа одобрил совет директоров компании.

Волощук Светлана Анатольевна родилась в 1972 году в Спасск-Рязанском.

В электроэнергетической отрасли работает с 1994 года, в том числе на руководящих должностях.

С 2018 по 2022 год Волощук возглавляла ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания».