Прокуратура контролирует ликвидацию последствий прорыва трубопровода на Новой

На улице Новой в Рязани авария на трубопроводе, проводится проверка.

Прокуратура заинтересовалась прорывом трубопровода на улице Новой в Рязани. Надзорный орган организовал проверку.

Во время проверки прокурор оценит насколько должностные лица соблюдали требования законодательства в сфере ЖКХ.

В настоящее время на месте происшествия рабочие ликвидируют последствия коммунальной аварии, а для «координации действий коммунальных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия» выехали работники прокуратуры Октябрьского района Рязани.