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НовостиОбщество9 августа 2023 8:57

Прокуратура контролирует ликвидацию последствий прорыва трубопровода на Новой

В Рязани прокуратура проверяет факт прорыва трубопровода на улице Новой
Источник:kp.ru
На улице Новой в Рязани авария на трубопроводе, проводится проверка.

На улице Новой в Рязани авария на трубопроводе, проводится проверка.

Прокуратура заинтересовалась прорывом трубопровода на улице Новой в Рязани. Надзорный орган организовал проверку.

Во время проверки прокурор оценит насколько должностные лица соблюдали требования законодательства в сфере ЖКХ.

В настоящее время на месте происшествия рабочие ликвидируют последствия коммунальной аварии, а для «координации действий коммунальных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия» выехали работники прокуратуры Октябрьского района Рязани.