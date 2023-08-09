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НовостиОбщество9 августа 2023 7:28

Мэрия заявила об установке трех светофоров в Рязани

На эти цели выделили 13,5 млн рублей
Источник:kp.ru
Мэрия заявила об установке трех светофоров в Рязани.

Мэрия заявила об установке трех светофоров в Рязани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязани установят три новых светофора. О планах сообщила городская администрация, уточнив, что на эти цели уже выделили 13,5 млн рублей.

Новые светофоры установят на улице Спортивной (возле нового корпуса онкологического диспансера), на улице Кальной - у школы №73 и на пересечении Первомайского проспекта с улицей Пожалостина.

Об установке трех указанных светофоров стало известно еще в первых числах июля 2023 года, когда на портале госзакупок появилась заявка на проведение тендера. Максимальная сумма контракта, которая тогда указывалась - 14 млн 189 тыс. рублей.

Но уже в конце месяца специальная комиссия по разным причинам отклонила двух претендентов, желавших взять подряд (читать подробнее).

Всего в Рязани работают 123 светофора. Об этом также напомнила мэрия.