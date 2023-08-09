Проблемой предоставления льготных лекарств озаботился губернатор Малков

Рязанский губернатор поручил проанализировать ситуацию с льготными лекарствами.

Губернатор Павел Малков потребовал от подчиненных чиновников предоставить ему отчет о предоставлении льготных лекарств в Рязанской области за последние три месяца. Произошло это 8 августа во время заседания регионального правительства.

По словам Малкова, именно на прошлой неделе эта проблема актуализировалась.

«Эту проблему мы [власти] должны решить полностью. У нас по-прежнему большое количество обращений на эту тему. Значит, не все у нас работает так, как должно работать», - сказал губернатор.

В марте 2023 года стало известно, что рязанской семье больше трех месяцев не выдавали жизненно важные лекарства на льготной основе. О нарушениях сообщила прокуратура Рязанской области (читать подробнее).