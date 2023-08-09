Еще пять превышений ПДК сероводорода в воздухе выявили в Рязани.

Областное минприроды доложило о результатах мониторинга атмосферного воздуха на минувшей неделе. Если верить отчету, выявлено было пять нарушений по одному и тому же веществу - сероводороду.

Три превышения предельно допустимой концентрации дигидросульфида зафиксировано 2 августа, максимальное - в 1,9 раза. Замеры сделаны с 16:00 стационарным постом в районе Рязанского кремля.

3 августа приборы уловили минимальное превышение ПДК сероводорода на улице Новоселов в 23:00. А 5 августа проба, отобранная у Рязанского кремля в 14:20, показала содержание этого химического соединения в воздухе в 1,6 раза больше ПДК.