Иначе все уйдет городу. Наследников четырех квартир и одной комнаты срочно разыскивает мэрия Рязани

Наследников четырех квартир и одной комнаты в Рязани срочно разыскивает городская администрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия срочно разыскивают наследников четырех квартир и одной комнаты, расположенных в разных районах Рязани. Речь идет о следующем жилье, где умерли последние владельцы:

- квартира №2, расположенная по адресу: Рязань, улица Ленинского Комсомола, 93. Собственницей являлась Сугакова Елена Ивановна, умершая 25 ноября 2020 года;

- 1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру №24, расположенную по адресу: Рязань, улица Гоголя, 48. Собственницей являлась Гаврикова Лидия Ивановна, умершая 3 октября 2020 года;

- квартира №3, расположенная по адресу: Рязань, улица 3-я Линия, 10а. Собственником являлся Прудников Сергей Михайлович, умерший 28 апреля 2021 года;

- квартира №8, расположенная по адресу: Рязань, улица Радиозаводская, 9/36. Собственницей являлась Мишина Мария Ивановна, умершая 28 января 2022 года;

- комната №115, расположенная по адресу: Рязань, улица Энгельса, 28. Собственницей являлась Шашкина Елена Васильевна, умершая 21 ноября 2022 года.

Наследникам или тем, у кого есть информация о родственниках умерших людей, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефонам: (4912) 27-35-76, 25-85-69.