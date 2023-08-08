Подозреваемого в попытке изнасилования в Скопине заключили под стражу

Подозреваемого в покушении на изнасилование 41-летнего скопинца заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Во вторник, 8 августа, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки в Скопине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

В ночь на 6 августа 2023 года в Скопине 41-летний местный житель напал на 17-летнюю девушку и попытался ее изнасиловать. Девушке удалось вырваться и убежать домой. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре его задержали и допросили.

Установление обстоятельств преступления и сбор доказательств продолжается. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.