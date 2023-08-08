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НовостиАвто8 августа 2023 14:54

Мэрия Рязани объяснила установку дополнительных знаков на проезде Яблочкова

На проезде Яблочкова отрегулировали режим работы светофора
Источник:kp.ru
На проезде Яблочкова в Рязани отрегулировали режим работы светофора. Фото: ПУВР.

На проезде Яблочкова в Рязани отрегулировали режим работы светофора. Фото: ПУВР.

На проезде Яблочкова отрегулировали режим светофора и установили дополнительные дорожные знаки. Прокомментировала администрация Рязани сообщения в СМИ об изменении правил проезда на пересечении проезда Яблочкова и Куйбышевского шоссе.

«Со средней полосы теперь можно ехать прямо и налево, раньше можно было – только налево», - говорится в сообщении.

По словам чиновников, к такой мере их сподвигли «поступившие обращения граждан».

Как заверили в мэрии, на указанном участке специалисты продолжают мониторить работу светофора и наблюдать за дорожной обстановкой.