Мэрия Рязани объяснила установку дополнительных знаков на проезде Яблочкова

На проезде Яблочкова в Рязани отрегулировали режим работы светофора. Фото: ПУВР.

На проезде Яблочкова отрегулировали режим светофора и установили дополнительные дорожные знаки. Прокомментировала администрация Рязани сообщения в СМИ об изменении правил проезда на пересечении проезда Яблочкова и Куйбышевского шоссе.

«Со средней полосы теперь можно ехать прямо и налево, раньше можно было – только налево», - говорится в сообщении.

По словам чиновников, к такой мере их сподвигли «поступившие обращения граждан».

Как заверили в мэрии, на указанном участке специалисты продолжают мониторить работу светофора и наблюдать за дорожной обстановкой.