Сильный кратковременный дождь и жара +30 ожидаются в Рязанской области 9 августа

9 августа в Рязанской области пройдут дожди, но сохранится жаркая погода. Прогноз регионального филиала Росгидромета публикует МЧС.

В ночь на среду местами по региону пройдет кратковременный дождь. Днем тоже кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза и град.

Температура, как и в последние несколько дней, будет выше средних многолетних значений: +15…+20 градусов ночью и +25…+30 градусов днем.

Ветер, согласно прогнозу, будет северо-западным, днем до 10 м/с, а при грозе порывы до 17 м/с.