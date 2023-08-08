Центральный аппарат СК следит за проверкой после наезда самокатчика на рязанку

Рязанские следователи должны будут должить главе СК Бастрыкину о наезде самокатчика на 68-летнюю женщину.

В центральном аппарате Следственного комитета России поставили на контроль проверку, организованную в Рязани после наезда электросамоката на 68-летнюю женщину. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил коллегам из региона представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах этой проверки.

Инцидент произошел 5 августа на Первомайском проспекте. Пенсионерка в тот момент, когда ее сбил самокатчик, шла по пешеходному переходу.