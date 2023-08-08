Поездку по микрорайону Канищево в Рязани анонсировал губернатор Малков

Следующую рабочую поездку по Рязани губернатор Павел Малков совершит в микрорайон Канищево. Фото: t.me/pavelmalkov_official

Следующую рабочую поездку по Рязани губернатор Павел Малков совершит в микрорайон Канищево. Решение он озвучил на заседании областного правительства 8 августа.

«Есть решение посетить Канищево, Московский район. Посмотрим какие-то ключевые болевые точки – то, что требует особого внимания. С жителями пообщаемся. По итогам сформируем перечень поручений», - сообщил глава региона.

Предыдущая прогулка, как ее обозначил сам Малков, состоялась у губернатора в начале июня в Песочне. Компанию ему тогда составил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов. Надо полагать, в ближайшем выезде Артемов тоже примет участие.