Ливни и грозы атакуют Рязань 8 августа

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение из-за ливня и грозы.

Днем 8 августа и до конца суток на территории Рязанской области ожидаются ливни, грозы, а в отдельных районах региона – град. Второе за день метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Отмечается, что при грозе порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.

Как ранее отметили эксперты, дожди не слишком отразятся на жаре в Рязани и области.

Утром 8 августа МЧС предупредило рязанцев о сильной жаре 8 и 9 августа (читать подробнее).