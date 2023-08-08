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НовостиОбщество8 августа 2023 8:37

Прокуратура проверит «Эко-Пронск» из-за рассылки рязанцам уведомлений о долгах

Региональный оператор направил счета жителям коттеджного поселка, откуда мусор не вывозится. Причем сумму за три года требуют даже с тех, кто живет там недавно
Источник:kp.ru
Прокуратура проверит деятельность ООО «Эко-Пронск» после обращения жителей села Дядьково под Рязанью. Фото: ГТРК "Ока".

Прокуратура проверит деятельность ООО «Эко-Пронск» после обращения жителей села Дядьково под Рязанью. Фото: ГТРК "Ока".

Прокуратура проведет проверку в отношении ООО «Эко-Пронск» после обращения жителей села Дядьково под Рязанью. Люди пожаловались в программу «Вести - Рязань» о больших счетах за вывоз мусора, хотя поблизости с их домами нет даже контейнерных площадок - отходы отвозят в соседний жилой комплекс или в город.

О договоре с «Эко-Пронском» (региональным оператором по обращению с ТКО) абоненты ничего не знали. В администрации Рязанского района, по словам местных жителей, в курсе, что мусор из коттеджного поселка не вывозится. Тем не менее, всем в один день пришел счет на 4,5 тыс. рублей.

Долг накопился за три года, однако некоторые жители поселка проживают там гораздо меньше.