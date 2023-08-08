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НовостиСпорт8 августа 2023 7:56

К ФК «Рязань» присоединят ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортшколу по футболу

Эти спортивные структуры станут единым государственным автономным учреждением
Источник:kp.ru
К ФК «Рязань» присоединят ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортшколу по футболу. Фото: vk.com/fcrzn

К ФК «Рязань» присоединят ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортшколу по футболу. Фото: vk.com/fcrzn

Правительство Рязанской области решило объединить профессиональные футбольные клубы. ЖФК «Рязань-ВДВ» присоединят к ФК «Рязань». Об этом говорится в распоряжении кабмина от 7 августа.

Также к ФК «Рязань» присоединят региональную спортивную школу по футболу (действует на базе стадиона «Спартак»). Клуб станет правопреемником обоих государственных автономных учреждений, которые после утверждения изменений в его устав должны прекратить свою деятельность как юридические лица.

Контроль за исполнением распоряжения правительство возложило на одного из заместителей губернатора Артема Никитина.