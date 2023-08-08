К ФК «Рязань» присоединят ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортшколу по футболу. Фото: vk.com/fcrzn

Правительство Рязанской области решило объединить профессиональные футбольные клубы. ЖФК «Рязань-ВДВ» присоединят к ФК «Рязань». Об этом говорится в распоряжении кабмина от 7 августа.

Также к ФК «Рязань» присоединят региональную спортивную школу по футболу (действует на базе стадиона «Спартак»). Клуб станет правопреемником обоих государственных автономных учреждений, которые после утверждения изменений в его устав должны прекратить свою деятельность как юридические лица.

Контроль за исполнением распоряжения правительство возложило на одного из заместителей губернатора Артема Никитина.